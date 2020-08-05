Динамо повісило цінник на Супрягу

Джерело - sport.ua.
Київське Динамо назвало суму, ща яку готове попрощатися зі своїм гравцем Владиславом Супрягою.
Про це повідомляє Bologna Sport News.
Йдеться про 8-10 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося про те, що клуб Серії А Болонья проявляє інтерес до форварда Динамо Владислава Супряги.
Через наслідки коронавірусу Болонья навряд чи зможе задовольнити такі запити українського клубу. Transfermarkt оцінює Супрягу в 2,7 мільйона євро.
У минулому сезоні Супряга забив 14 голів в 24 матчах УПЛ за Дніпро-1, де він виступав на правах оренди. Контракт форварда з "Динамо" розрахований до літа 2023 року.