Динамо повісило цінник на Супрягу

Гравця оцінили у 8-10 мільйонів євро

Київське Динамо назвало суму, ща яку готове попрощатися зі своїм гравцем Владиславом Супрягою.

Про це повідомляє Bologna Sport News.

Йдеться про 8-10 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що клуб Серії А Болонья проявляє інтерес до форварда Динамо Владислава Супряги.

Через наслідки коронавірусу Болонья навряд чи зможе задовольнити такі запити українського клубу. Transfermarkt оцінює Супрягу в 2,7 мільйона євро.

У минулому сезоні Супряга забив 14 голів в 24 матчах УПЛ за Дніпро-1, де він виступав на правах оренди. Контракт форварда з "Динамо" розрахований до літа 2023 року.