Динамо отримало пропозицію від італійського клубу щодо оренди Супряги

Нападник киян може знову вирушити в оренду

Нападник Динамо Владислав Cупряга може піти в оренду в Болонью з правом обов'язкового викупу.

Про це повідомляє Corriere Dello Sport.

Кияни вже отримали офіційний запит про перехід українського нападника.

Минулий сезон Владислав відіграв в оренді за Дніпро-1, забивши 15 голів в 26 матчах у всіх турнірах. З того часу Супряга повернувся до розташування Динамо і почав готуватися до сезону під керівництвом нового тренера киян Мірчі Луческу.

Раніше повідомлялося, що Динамо хоче виручити за нападника Владислава Супрягу від восьми до десяти мільйонів євро.