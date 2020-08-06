Динамо отримало пропозицію від італійського клубу щодо оренди Супряги

Джерело - sportarena.com.
Нападник Динамо Владислав Cупряга може піти в оренду в Болонью з правом обов'язкового викупу.
Про це повідомляє Corriere Dello Sport.
Кияни вже отримали офіційний запит про перехід українського нападника.
Минулий сезон Владислав відіграв в оренді за Дніпро-1, забивши 15 голів в 26 матчах у всіх турнірах. З того часу Супряга повернувся до розташування Динамо і почав готуватися до сезону під керівництвом нового тренера киян Мірчі Луческу.
Раніше повідомлялося, що Динамо хоче виручити за нападника Владислава Супрягу від восьми до десяти мільйонів євро.