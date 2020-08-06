Джерело - espreso.tv.
Барселона у новому контракті з 17-річним футболістом Ансу Фаті прописала відступні у 400 млн євро.
Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.
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За його інформацією, Барселона продовжить контракт з Фаті до 2024 року, а нова сума відступних за 17-річного нападника складе 400 млн євро.
Ансу Фаті перебуває в системі Барселони з 2012 року. 25 серпня 2019 року він зіграв за першу команду Барселони у матчі чемпіонату Іспанії з Бетісом та став наймолодшим дебютантом каталонців за останні 78 років.
Раніше, президент Барселони заявив, що трансфер Неймара неможливий.