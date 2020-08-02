Бартомеу: Фаті повинен грати у Барселоні все життя

Президент Барселони оптимістично налаштований щодо майбутнього Ансуї Фаті

Джерело - Daily Mail.

Нинішній сезон для Барселони став розчаруванням, але світлом був дебют вінгера Ансуї Фаті.

Про це заявив президент клубу Хосеп Бартомеу.

"Світлом був дебют вінгера Ансуї Фаті. Ми ніколи не розглядали можливість його продажу. Навпаки, нам потрібно допомогти йому в розвитку і змусити його підписати новий контракт в майбутньому, щоб він грав тут все життя", - сказав Бартомеу.

Уродженець Гвінея-Бісау раніше уклав контракт з клубом до літа 2022 року, але президент Барселони працює над новою довгостроковою угодою.

Раніше, президент Барселони заявив, що трансфер Неймара неможливий.