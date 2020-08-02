Президент Барселони: Трансфер Неймара неможливий

Каталонська Барселона не буде купувати нападника ПСЖ Неймара.

Про це заявив президент клубу Хосеп Бартомеу.

"Чи можливий трансфер Неймара? У ситуації, що склалася ні. ПСЖ теж не хоче продавати його, що має сенс, оскільки він один із найкращих гравців в світі. Минулого літа ми дуже старалися підписати його, але цього літа навіть намагатися не будемо.

Клуб втратив 200 мільйонів євро в березні-червні. У сезоні-2020/21 ми очікували заробити 1,1 млрд євро, але зараз вийде на 30% менше. Якщо ситуація не покращиться - не буде людей на трибунах, в музеї або магазинах, - ми будемо і далі втрачати гроші", - сказав Бартомеу.