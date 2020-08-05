 Макаров: Моя відставка? Все було зрежисовано | Футбол | Champion.com.ua
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Макаров: Моя відставка? Все було зрежисовано

Сьогодні 16:25 489 0
Експрезидент ПФЛ - про свою відставку
Макаров: Моя відставка? Все було зрежисовано
#ПФЛ, #Макаров

Джерело - Tribuna.com.

Всі виступаючі на Раді Ліг були налаштовані на те, щоб висловити президенту ПФЛ Сергію Макарову недовіру і усунути прямо зараз.

Про це заявив сам менеджер.

"Після того, що сталося, після того, що я побачив на раді ліг, я прийняв рішення про відставку. Не подіяли наші розумні доводи на цих всіх товаришів. Всі виступаючі були налаштовані на те, щоб висловити мені недовіру і усунути прямо зараз. Без заслуховування мого звіту, без озвучування причин, без аналізу і оцінок. Просто усунути.

Претендент на моє місце Олександр Каденко сидів і чекав у холі, тобто все було зрежисовано. Я закрив засідання, далі все відбувалося без мене. Каденко призначений в.о. Немає проблем. Удачі всім клубам. Я йду з високо піднятою головою.

Ми працювали чесно, чисто і прозоро. Намагалися забезпечити всім клубам рівні умови і розвивати змагання. Перша ліга цього сезону - найкраща мінімум за останні 10 років.

Я бачу, що моє подальше перебування починає шкодити клубам. На клуби чиниться тиск, вони через мене страждають. Я цього не хочу. Бажаю всім успіхів. Вдячний клубам, які не піддалися на тиск, а до кінця залишалися на своїй позиції", - сказав Макаров.

Раніше, клуби ПФЛ висловили недовіру Макарову.

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