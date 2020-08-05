Копенгаген знищив Істанбул у 1/8 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
У столиці Данії відбувся другий матч 1/8 фіналу Ліги Європи Копенгаген - Істанбул.
Господарі впевнено провели матч. У першому таймі забили швидкий гол. А після перерви Вінд та Фальк довели рахунок до розгромного.
У першому матчі, нагадаємо, турецький клуб переміг з рахунком 1:0. То ж за сумою двох матчів до 1/4 фіналу вийшов данський Копенгаген.
Ліга Європи
1/8 фіналу
Другий матч, 5 серпня
Копенгаген - Істанбул 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 4 Вінд, 2:0 - 52 Вінд (пен), 3:0 - 62 Фальк
Раніше, Шахтар пройшов Вольфсбург.