Копенгаген знищив Істанбул у 1/8 фіналу Ліги Європи

Господарі впевнено провели матч

Джерело - Чемпіон.

У столиці Данії відбувся другий матч 1/8 фіналу Ліги Європи Копенгаген - Істанбул.

Господарі впевнено провели матч. У першому таймі забили швидкий гол. А після перерви Вінд та Фальк довели рахунок до розгромного.

У першому матчі, нагадаємо, турецький клуб переміг з рахунком 1:0. То ж за сумою двох матчів до 1/4 фіналу вийшов данський Копенгаген.

Ліга Європи

1/8 фіналу

Другий матч, 5 серпня

Копенгаген - Істанбул 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Вінд, 2:0 - 52 Вінд (пен), 3:0 - 62 Фальк

Раніше, Шахтар пройшов Вольфсбург.