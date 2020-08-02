Суркіс розповів, як Блохін зрадив збірну України

Фахівець Олег Блохін для того, щоб зайняти посаду тренера національної команди свого часу, перейшов з Комуністичної партії в Соціал-демократичну партію України.

Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс.

"Хотів би нагадати Блохіну, що для того, щоб зайняти посаду тренера національної команди свого часу, він теж перейшов з Комуністичної партії в Соціал-демократичну партію України. Значить, він по дорозі теж когось зрадив.

Друге. Він працював тренером збірної, але він її кинув через 2 хвилини після моєї з ним розмови. Я тоді був в цейтноті, мені потрібен був тренер після того, як я прибрав Сьоміна. Звернувся до Олега Володимировича, він думав рівно одну хвилину. Він не пішов у Федерацію футболу, а побіг. Розірвав контракт і перейшов в Динамо. А зараз він в УАФ вірно служить.