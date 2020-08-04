Зідан – найкращий тренер світу

Джерело - championat.com.
Головний тренер Реала Зінедін Зідан визнаний найкращим тренером року.
Про це повідомляє L'Equipe.
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На думку журналістів, наразі лідером серед тренерів є наставник мадридського Реала Зінедін Зідан.
У число найкращих також входять тренер Ліверпуля Юрген Клопп і Хосеп Гвардіола із Манчестер Сіті, проте вони поступаються французькому фахівцеві.
Зідан в минулому розіграші Ла-Ліги привів Реал до чемпіонського титулу.
Нагадаємо, Реал готовий купити захисника Монако за 40 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Лунін наступний сезон буде грати у Реалі.