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Перес готує довічний контракт для Зідана

Сьогодні 12:55 1545 0
Зінедін Зідан може отримати новий контракт
Перес готує довічний контракт для Зідана
#Зідан, #Перес, #Реал

Джерело - tribuna.com.

Президент Реала Флорентіно Перес задоволений роботою головного тренера Зінедіна Зідана, під керівництвом якого мадридці виграли Ла-Лігу в минулому сезоні.

Про це повідомляє журналіст Едуардо Інда.

Глава королівського клубу готовий надати французу безстроковий контракт і розширити його повноваження,

На думку Переса, Зідан міг би стати для Реала таким же успішним беззмінним тренером, як Алекс Фергюсон, який очолював Манчестер Юнайтед упродовж 26 років.

Реал при Зідані виграв 11 трофеїв з 17 можливих, в тому числі три Ліги чемпіонів.

Чинна угода тренера розрахована до 2022 року.

Нагадаємо, Ювентус знову хоче запросити Зідана.

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