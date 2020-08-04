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Зідан – найкращий тренер року

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Журналісти визначили найкращого тренера
Зідан – найкращий тренер року
#Зідан, #Реал, #Клопп

Джерело - championat.com.

Головний тренер Реала Зінедін Зідан визнаний найкращим тренером року.

Про це повідомляє L'Equipe.

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На думку журналістів, наразі лідером серед тренерів є наставник мадридського Реала Зінедін Зідан.

У число найкращих також входять тренер Ліверпуля Юрген Клопп і Хосеп Гвардіола із Манчестер Сіті, проте вони поступаються французькому фахівцеві.

Зідан в минулому розіграші Ла-Ліги привів Реал до чемпіонського титулу.

Нагадаємо, Реал готовий купити захисника Монако за 40 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Лунін наступний сезон буде грати у Реалі.

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