Аталанта зацікавлена ​​у придбанні гравця Шахтаря

Джерело - sport.ua.
Бронзовий призер сезону-2019/20 в Серії А Аталанта дізнавався суму, в яку керівництво Шахтаря оцінює свого вінгера Манора Соломона.
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.com.
Гірники хотіли б зберегти 21-річного футболіста в своїх рядах на наступний сезон, так як найближче міжсезоння буде значно меншим, ніж зазвичай, а тому клуб може не встигнути підписати гідну заміну ізраїльтянинові.
У Шахтар Манор Соломон перейшов в січні 2019 року з Маккабі Петах-Тіква за 6 мільйонів євро.
У сезоні-2019/20 на рахунку Соломона 26 офіційних матчів, 5 голів і 5 результативних передач.
Нагадаємо, Аталанта поступилася Інтеру в 38 турі Серії А.