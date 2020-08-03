 Аталанта зацікавлена ​​у придбанні гравця Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
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Аталанта зацікавлена ​​у придбанні гравця Шахтаря

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Ізраїльський вінгер потрапив в сферу уваги італійського клубу
Аталанта зацікавлена ​​у придбанні гравця Шахтаря
#Аталанта, #Соломон, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Бронзовий призер сезону-2019/20 в Серії А Аталанта дізнавався суму, в яку керівництво Шахтаря оцінює свого вінгера Манора Соломона.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.com.

Гірники хотіли б зберегти 21-річного футболіста в своїх рядах на наступний сезон, так як найближче міжсезоння буде значно меншим, ніж зазвичай, а тому клуб може не встигнути підписати гідну заміну ізраїльтянинові.

У Шахтар Манор Соломон перейшов в січні 2019 року з Маккабі Петах-Тіква за 6 мільйонів євро.

У сезоні-2019/20 на рахунку Соломона 26 офіційних матчів, 5 голів і 5 результативних передач.

Нагадаємо, Аталанта поступилася Інтеру в 38 турі Серії А.

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