Інгулець та Волинь здобули перемоги. Результати матчів 28 туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 28-му турі Першої ліги Інгулець та Волинь відповідно переграли Кремінь і Черкащину, а Оболонь Бровар на виїзді зіграла внічию з Балканами.
У складі Інгульця танзанієць Мкомола оформив дубль та зробив результативну передачу.
Чемпіонат України - Перша ліга
28 тур, 3 серпня
Балкани - Оболонь Бровар 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 54 Пархоменко, 1:1 - 61 Слободян
Інгулець - Кремінь 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 8 Мкомола, 2:0 - 50 Щедрий, 3:0 - 59 Мкомола
Черкащина - Волинь 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 22 Волошинович, 0:2 - 43 Климець
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