Інгулець та Волинь здобули перемоги. Результати матчів 28 туру Першої ліги

Зіграно три матчі у 28 турі Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

У 28-му турі Першої ліги Інгулець та Волинь відповідно переграли Кремінь і Черкащину, а Оболонь Бровар на виїзді зіграла внічию з Балканами.

У складі Інгульця танзанієць Мкомола оформив дубль та зробив результативну передачу.

Чемпіонат України - Перша ліга

28 тур, 3 серпня

Балкани - Оболонь Бровар 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 54 Пархоменко, 1:1 - 61 Слободян

Інгулець - Кремінь 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 8 Мкомола, 2:0 - 50 Щедрий, 3:0 - 59 Мкомола

Черкащина - Волинь 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 22 Волошинович, 0:2 - 43 Климець

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