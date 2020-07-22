УАФ відсторонила домашній стадіон Агробізнесу на момент розгляду справи щодо Собуцького

Клуб з Волочиська може провести на виїзді більше, ніж один матч

Джерело - Sport Arena.

УАФ відсторонила домашній стадіон Агробізнесу на невизначений термін, до моменту розгляду справи по почесному президенту клубу Олегу Собуцькому.

Про це повідомляє Sport Arena.

Дата розгляду справи по Собуцькому поки залишається невідомою. Вчора виконком УАФ задовольнив прохання почесного президента Агробізнесу зняти з нього обов'язки віцепрезидента асоціації на час розслідування.

Сьогодні повідомляли, що офіційною причиною перенесення місця проведення домашнього матчу агробізнесу з Волинню є слабка робота служби безпеки стадіону в Волочиську в матчі 24-го туру проти Миная. Після закінчення поєдинку був побитий арбітр зустрічі Юрій Іванов, в чому звинувачують саме Собуцького.