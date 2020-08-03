Вілліан відхилив пропозицію Челсі по новому контракту

Джерело - UA-Футбол.
Челсі зробив оновлену пропозицію нападнику Вілліану про новий контракт.
Про це повідомляє The Guardian.
Сині запропонували угоду на два роки, але 31-річний бразилець не погодився - він хоче отримати договір на три сезони.
При цьому, головний тренер лондонців Френк Лемпард хоче, щоб клуб зберіг гравця.
У сезоні-2019/20 Вілліан провів за Челсі 47 матчів, на його рахунку 11 голів і 9 результативних передач.
Раніше, Барселона готова запропонувати Вілліану трирічний контракт.
Нагадаємо, Вілліан залишиться в Лондоні, але не у Челсі.