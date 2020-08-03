Вілліан відхилив пропозицію Челсі по новому контракту

Гравець швидше за все покине клуб

Челсі зробив оновлену пропозицію нападнику Вілліану про новий контракт.

Про це повідомляє The Guardian.

Сині запропонували угоду на два роки, але 31-річний бразилець не погодився - він хоче отримати договір на три сезони.

При цьому, головний тренер лондонців Френк Лемпард хоче, щоб клуб зберіг гравця.

У сезоні-2019/20 Вілліан провів за Челсі 47 матчів, на його рахунку 11 голів і 9 результативних передач.

Раніше, Барселона готова запропонувати Вілліану трирічний контракт.

Нагадаємо, Вілліан залишиться в Лондоні, але не у Челсі.