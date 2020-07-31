Барселона готова запропонувати колишньому лідеру Шахтаря трирічний контракт

Вілліан має пропозиції від трьох клубів

Джерело - Sport Arena.

Челсі, Барселона і Інтер Маямі запропонували Вілліану новий контракт.

Про це повідомляє Sky Sports.

Поки бразилець залишається футболістом Челсі, але його договір закінчується в кінці нинішнього сезону.

Ексзірка Шахтаря хоче від нового клубу контракт на три роки, але Челсі раніше пропонував не більш двох. Запропонувати Вілліану трирічну угоду готова Барселона.

Інтер Маямі, співвласником якого є Девід Бекхем, запропонував вінгера щедрий контракт на три з половиною роки.

Футболіст не братиме рішення до фіналу Кубка Англії, який Челсі і Арсенал розіграють завтра, 1 серпня.

У нинішньому сезоні Вілліан забив 11 голів і віддав 9 результативних передач в 47 матчах у всіх турнірах.

Раніше, Вілліан залишиться в Лондоні, але не у Челсі.