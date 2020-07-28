Вілліан залишиться в Лондоні, але не у Челсі

Колишній гравець гірників продовжує вимагати новий трирічний трудовий договір

Вінгер лондонського Челсі Вілліан підпише контракт з іншим клубом з Лондону, а саме з Арсеналом.

Про це повідомляє The Guardian.

Менеджер синіх Френк Лемпард хоче, щоб 31-річний бразильський виконавець не залишав Стемфорд Бридж. Проте, Вілліан продовжує вимагати новий трирічний трудовий договір, в той час як клуб пропонує йому контракт на 2 роки.

Нагадаємо, поточна угода Вілліана з Челсі закінчується 31 серпня. У цьому сезоні бразилець забив 11 голів та віддав 9 результативних передач у 47 поєдинках за пенсіонерів у всіх змаганнях.