У разі перемоги в Суперкубку України на рахунок Луческу додатково прийде 50 тисяч євро

Головний тренер Динамо Мірча Луческу отримає хороший бонус в разі перемоги киян у наступному розіграші чемпіонату України.

Про це повідомляє Ziare.com.

75-річний тренер отримає 1 мільйон євро бонусних виплат, якщо завоює для Динамо чемпіонський титул.

У разі перемоги в Суперкубку України на рахунок Луческу додатково прийде 50 тисяч євро.

Всього ж зарплата Луческу в Динамо складає 150 тисяч євро на місяць.

Нагадаємо, Рівалдо відреагував на прихід Луческу в Динамо.

Раніше, Луческу закликав гравців Динамо готуватися до великих баталій.