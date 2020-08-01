 Луческу отримає неймовірні бонуси у разі виграшу чемпіонату з Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Румунські ЗМІ повідомили розмір бонусів, обіцяних Луческу в Динамо

Сьогодні 11:41 694 0
У разі перемоги в Суперкубку України на рахунок Луческу додатково прийде 50 тисяч євро
Румунські ЗМІ повідомили розмір бонусів, обіцяних Луческу в Динамо
#Луческу, #Динамо, #УПЛ

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу отримає хороший бонус в разі перемоги киян у наступному розіграші чемпіонату України.

Про це повідомляє Ziare.com.

75-річний тренер отримає 1 мільйон євро бонусних виплат, якщо завоює для Динамо чемпіонський титул.

У разі перемоги в Суперкубку України на рахунок Луческу додатково прийде 50 тисяч євро.

Всього ж зарплата Луческу в Динамо складає 150 тисяч євро на місяць.

Нагадаємо, Рівалдо відреагував на прихід Луческу в Динамо.

Раніше, Луческу закликав гравців Динамо готуватися до великих баталій.

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