Джерело - sport.ua.
Головний тренер Динамо Мірча Луческу отримає хороший бонус в разі перемоги киян у наступному розіграші чемпіонату України.
Про це повідомляє Ziare.com.
75-річний тренер отримає 1 мільйон євро бонусних виплат, якщо завоює для Динамо чемпіонський титул.
У разі перемоги в Суперкубку України на рахунок Луческу додатково прийде 50 тисяч євро.
Всього ж зарплата Луческу в Динамо складає 150 тисяч євро на місяць.
Нагадаємо, Рівалдо відреагував на прихід Луческу в Динамо.
Раніше, Луческу закликав гравців Динамо готуватися до великих баталій.