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Рівалдо відреагував на прихід Луческу в Динамо

Сьогодні 20:56 220 0
Рівалдо прокоментував призначення Мірчі Луческу головним тренером Динамо
Рівалдо відреагував на прихід Луческу в Динамо
#Луческу, #Рівалдо, #Динамо

Джерело - football24.ua.

Мірча Луческу може розпочати нову еру в Динамо.

Про це розповів ексгравець Барселони та Мілана Рівалдо.

"Я вважаю, що професійний гравець або тренер ніколи не повинен відмовлятися від цікавих пропозицій, але, звичайно, є особливі випадки. Були такі суперечливі трансфери, як у Фігу з Барселони в Реал. Думаю, я б теж постраждав би так само, якби переїхав їх Барселони в Мадрид.

Звичайно, є ситуації, в яких такі кроки вважаються неможливими. Легендарні гравці, вихованці певного клубу, такі як Піке, Пуйоль або Гвардіола ніколи не гратимуть в Реалі або не будуть тренувати його. Те ж саме стосується таких легенд, як Касільяс або Рауль. У мене була можливість грати за три клуби в Сан-Паулу, і тоді я відчував, що ці кроки також викликали невдоволення. Це зрозуміло, але професіонал повинен подумати, що краще для його кар'єри.

Луческу може розпочати нову еру в київському Динамо. Зокрема, залучити бразильських гравців, як він це успішно робив у Шахтарі. Я кажу про таких гравців, як Луан або Евертон, трансфери яких були б відмінним рішенням. Хоча я не впевнений, що вони легко б адаптувалися до зими в Україні або нових ігрових схем", – розповів Рівалдо.

Раніше, Луческу закликав гравців Динамо готуватися до великих баталій.

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