Луческу закликав гравців Динамо готуватися до великих баталій

Головний тренер Динамо Мірча Луческу вперше зустрівся з командою та вказав про свої очікування від футболістів.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

"Я знаю, що в київському Динамо зібрані талановиті, молоді хлопці, які ще не розкрили до кінця свій потенціал. Не залишайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Час проходить дуже швидко. Починайте готуватися до великих баталій від сьогодні.

Для мене найголовніше - це комунікація, діалог із кожним із вас. Дуже важливо, щоб ми знайшли спільну мову.

Важливо берегти своє здоров'я та уникати травм. Для цього необхідно підготувати свій організм, щоб витримати конкуренцію. Для того, щоб рости, повинна бути здорова, дружня конкуренція на футбольному полі.

Обіймаю вас усіх. Із великими надіями починаємо нашу роботу!", - розповів Луческу.