Український журналіст Сергій Болотніков покинувши шоу ТаТоТаке, так як буде працювати у львівських Карпатах.

Про це він розповів у спеціальному відео на каналі.

"Я покидаю проект. 163 випуску, 8 інтерв'ю, 2,5 року. Мене покликали в Карпати. Це мій рідний клуб, я не міг відмовитися. У ТаТоТаке я, напевно, вже зробив все, що міг. Досяг якогось стелі в журналістиці. Настав час рухатися далі", - сказав Болотніков.