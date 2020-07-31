Карпати покинуло троє гравців

Карпати продовжують втрачати гравців

Олег Кудрик, Володимир Танчик та Геннадій Пасіч покинули Карпати.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

У голкіпера Карпат Олега Кудрика завершився термін оренди. Воротар донецького Шахтаря поповнив склад "левів" наприкінці червня 2019 року. Відтоді Олег 11 разів виходив у стартовому складі "зелено-білих".

Також добігли кінця терміни контрактів Володимира Танчика та Геннадія Пасіча. Обидва гравці приєднались до табору Карпат під час зимових міжсезонних зборів. В активі Пасіча – 4 проведених поєдинки у складі "зелено-білих", Танчика – 2 матчі.

Раніше, Карпати розірвали контракт із Санжаром.

Нагадаємо, Смалійчук проанонсував повернення Карпат в УПЛ.