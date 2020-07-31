Смалійчук проанонсував повернення Карпат в УПЛ

Співвласник львівського клубу пролив світло на майбутнє

Академія Карпат функціонуватиме і надалі, а перша команда стартуватиме у новому сезоні в Другій лізі України.

Про це повідомляє Профутбол зі слів Олега Смалійчука

Команда базуватиметься у Львові. За два роки "Карпати" мають повернутися до УПЛ. Юридично клуб не належить ні Коломойському, ні Димінському.

Смалійчук хоче, щоби президента Карпат обирала рада директорів. Свою кандидатуру нинішній співвласник Карпат готовий подати на 5 років. Тренером першої команди Карпат буде Роман Гнатів.

Нагадаємо, Карпати розірвали контракт із Санжаром.