Ребров: Не хочу підтверджувати або заперечувати інтерес до Шведа

Сергій Ребров прокоментував зацікавленість у трансфері Мар’яна Шведа

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров відреагував на інформацію про інтерес до хавбека Селтіка Мар'яна Шведа.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Не хочу підтверджувати або заперечувати інтерес до Шведа. Звичайно, я був би щасливий попрацювати з ще одним українцем у складі, але є ряд гравців на позиції, на які ми хочемо підписати футболістів. Завжди шукаємо можливість підсилити склад", - розповів Ребров.

Раніше повідомлялося, що два клуби УПЛ хочуть орендувати Мар'яна Шведа.