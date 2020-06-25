Ребров: Не хочу підтверджувати або заперечувати інтерес до Шведа

Джерело - sport.ua.
Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров відреагував на інформацію про інтерес до хавбека Селтіка Мар'яна Шведа.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Не хочу підтверджувати або заперечувати інтерес до Шведа. Звичайно, я був би щасливий попрацювати з ще одним українцем у складі, але є ряд гравців на позиції, на які ми хочемо підписати футболістів. Завжди шукаємо можливість підсилити склад", - розповів Ребров.
Раніше повідомлялося, що два клуби УПЛ хочуть орендувати Мар'яна Шведа.