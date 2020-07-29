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Карпати розірвали контракт із Санжаром

Сьогодні 19:37 407 0
Роман Санжар покинув Карпати
Карпати розірвали контракт із Санжаром
#Карпати, #Санжар

Джерело - fckarpaty.com.

Карпати оголосили про розірвання контракту з головним тренером клубу Романом Санжаром.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу

Угоду було розірвано за взаємною згодою сторін.

"Сьогодні, коли Карпати за підсумками сезону понизились у класі, наші дороги розходяться, але майбутнє переповнене несподіванок. За підсумками цього етапу можу лише подякувати Роману Санжару і його тренерському штабу. Подякувати за фанатичну впертість і прагнення підняти команду з дна, за стійкість, терпіння, мужність, наполегливу роботу з молоддю і готовність попри всі наявні проблеми працювати з командою до кінця. Ці якості багато чого вартують у футболі, і заслуговують на максимальну повагу. Саме у важкій хвилині стає зрозуміло – хто є хто. За нетривалий час нашого знайомства почав поважати Романа за людські якості та професіоналізм, тож від щирого серця бажаю тренеру подальших успіхів і прогрессу. Далі – буде!", - розповів – співвласник ФК Карпати Олег Смалійчук.

Раніше, Карпати покинув капітан команди.

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