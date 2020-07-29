Бабич: Тренерський штаб йде з високо піднятою головою

Тренерський штаб Маріуполя покидає команду після матчу із Колосом.

Про це розповів головний тренер Олександр Бабич.

"Історія нашого тренерського штабу з Маріуполем закінчується. У нас закінчуються контракти. Ми дякуємо і команду, і уболівальників, і керівництво. Після цих трьох сезонів ми стали тільки сильніше.

Сумно, але ми розуміємо об'єктивні причини. Буде цікаво послухати експертів, які будуть розбирати цей матч. Ми не виконали завдання - не потрапили в Лігу Європи. Ми чесно це говоримо. Йдемо з високо піднятою головою і дуже сподіваємося, що наступний тренерський штаб Маріуполя також буде домагатися поставлених завдань.

У Маріуполі зараз буде велика ротація, буде дуже багато молоді. Не варто в найближчому майбутньому очікувати в команді високих завдань. Це буде вірно. Є потенційно дуже хороші футболісти, які повинні рости, грати і ставати сильнішими через такі чоловічі матчі", - розповів Бабич.