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Бабич: Тренерський штаб йде з високо піднятою головою

Вчора 23:51 629 0
Олександр Бабич прокоментував свій відхід із Маріуполя
Бабич: Тренерський штаб йде з високо піднятою головою
#Бабич, #Маріуполь, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб Маріуполя покидає команду після матчу із Колосом.

Про це розповів головний тренер Олександр Бабич.

"Історія нашого тренерського штабу з Маріуполем закінчується. У нас закінчуються контракти. Ми дякуємо і команду, і уболівальників, і керівництво. Після цих трьох сезонів ми стали тільки сильніше.

Сумно, але ми розуміємо об'єктивні причини. Буде цікаво послухати експертів, які будуть розбирати цей матч. Ми не виконали завдання - не потрапили в Лігу Європи. Ми чесно це говоримо. Йдемо з високо піднятою головою і дуже сподіваємося, що наступний тренерський штаб Маріуполя також буде домагатися поставлених завдань.

У Маріуполі зараз буде велика ротація, буде дуже багато молоді. Не варто в найближчому майбутньому очікувати в команді високих завдань. Це буде вірно. Є потенційно дуже хороші футболісти, які повинні рости, грати і ставати сильнішими через такі чоловічі матчі", - розповів Бабич.

Раніше,  Колос обіграв Маріуполь у фіналі плей-оф УПЛ.

Нагадаємо, Бабич покинув Маріуполь.

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