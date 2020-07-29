 Колос обіграв Маріуполь у фіналі плей-оф УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Колос обіграв Маріуполь у фіналі плей-оф УПЛ

Сьогодні 22:00 503 0
Колос обіграв Маріуполь у фіналі плей-оф УПЛ
#Колос, #Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 липня, Маріуполь і Колос розіграли путівку в кваліфікацію Ліги Європи в фінальному матчі плей-оф української Прем'єр-ліги.

Основний час матчу завершився внічию – 0:0.

Переможний гол був забитий у першому додатковому таймі. Нападник Колоса Лисенко навісив у штрафну, де Антюх виграв верхову боротьбу та переправив м’яч у ворота.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга плей-оф
Фінал, 29 липня

Колос – Маріуполь 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 95 Антюх

Попередження: Задоя (10) – Мишньов (7), Тищенко (47), Чех (101)

Колос: 25.Євгеній Волинець, 24.Олексій Зозуля, 13.Віталій Гавриш (К) (5. Кирило Петров, 57), 6.Максим Максименко, 29.Владислав Ємець, 99.Євген Задоя (18.Денис Костишин, 101), 48.Павло Оріховський (14.Вадим Мілько, 75), 8. Євгеній Смирний, 10.Євгеній Морозко, 9. Денис Антюх, 17. Олександр Бондаренко (7. Володимир Лисенко, 75)

Маріуполь: 1. Євген Гальчук, 8.Павло Полегенько, 4..Сергій Чоботенко, 13.Сергій Яворський (К) ( 44.Данило Сагуткін, 86), 19.Ігор Тищенко, 73.Данило Ігнатенко (71.Максим Чех, 86), 25. Валерій Федорчук (20.Олексій Кащук, 99), 11.В’ячеслав Чурко (7.Дмитро Топалов, 73), 75.Віктор Корнієнко, 9.Дмитро Мишньов, 86.Руслан Фомін (77. Андрій Кулаков, 99)

Нагадаємо, у першому півфіналі Колос розгромив Дніпро-1 (4:1), у другому - Маріуполь здолав Олександрію (2:1).

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