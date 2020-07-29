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Бабич покинув Маріуполь

Сьогодні 22:56 399 0
Олександр Бабич прокоментував закінчення контракту з клубом
Бабич покинув Маріуполь
#Маріуполь, #Бабич

Джерело - footballua.tv.

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич після фінального плей-оф матчу з Колосом залишив клуб.

Про це розповів сам український спеціаліст в ефірі ТК Футбол.

За словами тренера, у нього закінчився контракт з клубом і тренерський штаб має намір покинути команду, яка не виконала завдання по виходу в єврокубки.

Про подальше майбутнє тренер поки що відмовився розмовляти.

Відзначимо, що Бабич очолював Маріуполь протягом 3 сезонів і під його керівництвом команда провела 101 матч.

Нагадаємо, Колос обіграв Маріуполь у фіналі плей-оф УПЛ.

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