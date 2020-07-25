Лунін: Не дам Куртуа спокійно себе почувати першим номером у Реалі

Андрій Лунін планує створити конкуренцію Тібо Куртуа у Реалі.

Про це розповів сам український голкіпер.

"Добре, що в кожній грі була робота. За ці пів року мені потрібно було проявити себе. Я намагався покращувати всі аспекти гри. Крім того, я працював над грою на лінії воріт. Покращую ігрові моменти. Але водночас і розмова, підказки. Щоб якомога більше моментів уникнути.

Сподіваюся, якісь пропозиції є, але думаю, що я працював для того, щоб повернутися в Реал Мадрид. Сподіваюся, що вони ухвалять позитивне рішення. Якщо чесно, кожен день уявляю себе в футболці Реала.

Прагну туди потрапити, щоб день у день ставати краще. Я буду тільки радий конкурувати з таким воротарем, як Тібо Куртуа. Докладу всіх зусиль, щоб не дати йому спокійно себе почувати.

Конкуренція з П'ятовим в збірній України? Я отримую задоволення, коли приїжджаю в національну команду. Андрій П'ятов — великий професіонал як на полі, так і за його межами", - підсумував Лунін.