Баварія зацікавилася Кавані

Джерело - football.ua.
Баварія знаходиться в пошуках дублера для Роберта Левандовського і може підписати Едінсона Кавані.
Про це повідомляє Le10Sport.
Його контракт закінчився 30 червня з ПСЖ і зараз уругваєць знаходиться в статусі вільного агента.
Однак є серйозна перешкода до здійснення угоди - це запити футболіста по заробітній платі. Якщо Кавані не погодиться знизити свої апетити, то Баварія відмовиться від його послуг.
У сезоні-2019/20 Кавані провів 14 матчів в Лізі 1: на його рахунку чотири голи і два асисти.
Раніше, Атлетіко відмовилось від трансферу Кавані.
Нагадаємо, Рома запропонувала контракт Кавані.