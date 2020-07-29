Баварія зацікавилася Кавані

Уругваєць може стати дублером поляка

Баварія знаходиться в пошуках дублера для Роберта Левандовського і може підписати Едінсона Кавані.

Про це повідомляє Le10Sport.

Його контракт закінчився 30 червня з ПСЖ і зараз уругваєць знаходиться в статусі вільного агента.

Однак є серйозна перешкода до здійснення угоди - це запити футболіста по заробітній платі. Якщо Кавані не погодиться знизити свої апетити, то Баварія відмовиться від його послуг.

У сезоні-2019/20 Кавані провів 14 матчів в Лізі 1: на його рахунку чотири голи і два асисти.

Раніше, Атлетіко відмовилось від трансферу Кавані.

Нагадаємо, Рома запропонувала контракт Кавані.