 Баварія зацікавилася Кавані | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв
Вчора 18:42 2401
Шахтар переграв Верес у контрольному матчі
Сьогодні 12:22 135
Букмекери оцінили шанси Маріуполя та Колоса в фіналі плей-оф УПЛ
Сьогодні 11:31 4931
Суркіс і Сидорчук тепло привітали Луческу із 75-річчям
Сьогодні 09:41 657
Маріуполь - Колос: ОНЛАЙН
Сьогодні 07:23 3250
Маріуполь - Колос: онлайн-трансляція фіналу плей-оф УПЛ. LIVE
Сьогодні 07:22 4744
Дочка Лобановського відреагувала на призначення Луческу
Вчора 21:15 4019
Родрігес хоче повернутися у Динамо
Вчора 19:29 3501
Ребров хоче підсилити Ференцварош нападником Шахтаря
Вчора 17:59 5124
Луческу визначився із помічниками у Динамо
Вчора 17:45 13536 2
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:41 Бокс Девіс: Майже нокаутував Редкача у кожному раунді 35
12:22 Футбол Шахтар переграв Верес у контрольному матчі 135
12:09 Хокей Крижані Вовки орендували воротаря Дніпра 415
12:01 Блог Усик знімається у кліпі відомого репера 264
11:51 Бокс Девіс наїхав на Ломаченка: Він не може зібрати навіть невелику арену 821
11:33 Футбол Франков закликав надати шанс Луческу у Динамо 859
11:31 Футбол Букмекери оцінили шанси Маріуполя та Колоса в фіналі плей-оф УПЛ 4931
11:15 Футбол Стало відомо з ким Луческу буде відзначати свій ювілей 1152
10:57 Футбол Баварія зацікавилася Кавані 660
10:41 Бокс Ломаченко погодився з усіма умовами на бій з Лопесом 1520
10:38 Блог Ультрас Динамо влаштували Суркісу коридор ганьби 1245
10:25 Футбол Шахтар побажав Луческу відданих друзів та близьких людей 1236
10:10 Бокс Ф'юрі: Розірву на шматки кожного, хто спробує мене зупинити 1491
09:55 Футбол Дніпро-1 повинен буде заплатити Зорі за Скрипника 500 тисяч євро 1977
09:41 Футбол Суркіс і Сидорчук тепло привітали Луческу із 75-річчям 657
09:25 Футбол Буряк: Дай Боже, щоб у Луческу вийшло 1514
09:10 Футбол Інтер - Наполі 2:0. Огляд матчу 1014
08:55 Баскетбол Фінікс переграв Торонто, Бостон програв Х'юстону. Результати контрольних матчів НБА 1253
08:40 Футбол Колишній гравець Шахтаря може стати спортивним директором Вотфорда 1948
08:24 Бокс Усик на карантині переніс операцію на лікті 1841
08:08 Футбол Маліновський отримав другу найкращу оцінку в Аталанті у матчі з Пармою 2363
07:31 Футбол Парма - Аталанта 1:2. Огляд матчу 4247
07:24 Футбол Маріуполь - Колос: де дивитися фінал плей-оф УПЛ за Лігу Європи 6489 1
07:23 Футбол Маріуполь - Колос: ОНЛАЙН 3250
07:22 Пряма трансляція Маріуполь - Колос: онлайн-трансляція фіналу плей-оф УПЛ. LIVE 4744

Баварія зацікавилася Кавані

Сьогодні 10:57 660 0
Уругваєць може стати дублером поляка
Баварія зацікавилася Кавані
#Кавані, #Баварія

Джерело - football.ua.

Баварія знаходиться в пошуках дублера для Роберта Левандовського і може підписати Едінсона Кавані. 

Про це повідомляє Le10Sport.

Його контракт закінчився 30 червня з ПСЖ і зараз уругваєць знаходиться в статусі вільного агента.

Однак є серйозна перешкода до здійснення угоди - це запити футболіста по заробітній платі. Якщо Кавані не погодиться знизити свої апетити, то Баварія відмовиться від його послуг.

У сезоні-2019/20 Кавані провів 14 матчів в Лізі 1: на його рахунку чотири голи і два асисти.

Раніше, Атлетіко відмовилось від трансферу Кавані.

Нагадаємо, Рома запропонувала контракт Кавані.

Коментарі ()