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Барселона визначилась із ціною на Ракитича

Вчора 23:53 1088 0
Івана Ракитич близький до зміни клубу
Барселона визначилась із ціною на Ракитича
#Ракитич, #Барселона, #Ла-Ліга

Джерело - ua-football.com.

Барселона хоче позбутися хорватського півзахисника Івана Ракитича.

Про це повідомляє Mundo Deportivo

Керівництво клубу сильно знизило ціну на хорвата і тепер відпустить його за 10 млн євро. У нього залишився рік за контрактом з клубом.

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Поки що, серйозний інтерес до півзахисника проявляє Севілья. Однак вони не готові платити велику суму, можуть потерпіти рік і підписати хорвата безкоштовно в 2021 році.

Нагадаємо, Мессі встановив історичний рекорд у Ла-Лізі.

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