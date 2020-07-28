Барселона визначилась із ціною на Ракитича

Джерело - ua-football.com.
Барселона хоче позбутися хорватського півзахисника Івана Ракитича.
Про це повідомляє Mundo Deportivo
Керівництво клубу сильно знизило ціну на хорвата і тепер відпустить його за 10 млн євро. У нього залишився рік за контрактом з клубом.
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Поки що, серйозний інтерес до півзахисника проявляє Севілья. Однак вони не готові платити велику суму, можуть потерпіти рік і підписати хорвата безкоштовно в 2021 році.
Нагадаємо, Мессі встановив історичний рекорд у Ла-Лізі.