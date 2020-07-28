Барселона визначилась із ціною на Ракитича

Івана Ракитич близький до зміни клубу

Барселона хоче позбутися хорватського півзахисника Івана Ракитича.

Про це повідомляє Mundo Deportivo

Керівництво клубу сильно знизило ціну на хорвата і тепер відпустить його за 10 млн євро. У нього залишився рік за контрактом з клубом.

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Поки що, серйозний інтерес до півзахисника проявляє Севілья. Однак вони не готові платити велику суму, можуть потерпіти рік і підписати хорвата безкоштовно в 2021 році.

Нагадаємо, Мессі встановив історичний рекорд у Ла-Лізі.