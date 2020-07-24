Барселона готова розлучитися з 12 гравцями

Каталонський клуб затіяв велику чистку складу

Барселона готова влаштувати суттєве оновлення команди і розлучитися з рядом гравців у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Marca .

Серед тих, по кому каталонці готові вислухати пропозиції, голкіпер Нема, захисники Самюель Умтіті, Жан-Клер Тодібо, Нелсон Семеду, Джуніор Фірпо, півзахисники Іван Ракитич, ​​Філіпа Коутінью, Карлес Ален, Рафінья, Артур Відаль, а також нападники Усман Дембеле і Мартін Брейтвейт.

Отримані від продажу гравців гроші клуб планує направити на трансфери, зокрема на покупку Лаутаро Мартінеса.

У сезоні-2019/20 Барселона посіла друге місце в чемпіонаті Іспанії, відставши від Реала на п'ять очок.

Нагадаємо, Мессі встановив історичний рекорд у Ла-Лізі.