Кілліан Мбаппе через травму пропустить перші матчі сезону

Нападник французького ПСЖ Кілліан Мбаппе "вилетів" на три тижні через травму, яку отримав у фіналі Кубка Франції проти Сент-Етьєна.

Про це повідомляє пресслужба паризького клубу.

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Під час медичного обстеження у Мбаппе було діагностовано розтягнення зв'язок гомілковостопного суглоба з пошкодженням зовнішньої зв'язки.

Очікується, що відновлення футболіста займе три тижні.

Таким чином француз пропустить фінал Кубка французької ліги проти Ліона та чвертьфінал Ліги чемпіонів проти Аталанти.

Нагадаємо, ПСЖ ціною травми Мбаппе виграв Кубок Франції.