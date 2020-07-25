ПСЖ ціною травми Мбаппе виграв Кубок Франції

Джерело - Чемпіон.
У фінальному матчі Кубка Франції ПСЖ зустрічався із Сент-Етьєном.
ПСЖ забив єдиний гол на початку матчу, коли на добиванні вдало зіграв Неймар.
На 26-й хвилині трапився ключовий момент зустрічі. Перрен пішов у грубий підкат проти Мбаппе і в'їхав тому в ногу. У підсумку арбітр після перегляду повтору вилучив Перрена, а нападник ПСЖ не зміг продовжувати гру.
Кубок Франції
Фінал, 24 липня
ПСЖ - Сент-Етьєн 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 14 Неймар
Нагадаємо, Неймар розпочав переговори по новому контракту з ПСЖ.