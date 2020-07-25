Тухель відреагував на жахливу травму Мбаппе

Нападник ПСЖ отримав травму у фіналі Кубка Франції проти Сент-Етьєна.

Про це розповів головний тренер парижан Томас Тухель.

"Всі бачили момент з Кіліаном. У мене немає новин. Не знаю що сказати. У третій грі проти нас поспіль гравець Сент-Етьєна отримує червону картку в перші 30 хвилин гри. Це не через втому. Якщо грати в фіналі ось так ... Я дуже здивований. Я радий, що ми перемогли. Потрібно зберігати спокій.

Мбаппе? А ви бачили епізод? Кожен, хто бачив цей момент, схвильований. Звичайно, я хвилююся! Все почалося з фолу на Неймара. Ми отримали три жовті після фолу на Кіліаном ... Ця гра - для гравців. Глядачі приходять, щоб дивитися на гравців. Захист всіх футболістів - це найважливіше. Сьогодні її не було", - розповів Тухель.