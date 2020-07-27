Мірча Луческу не відмовлявся від роботи у Динамо, а лист, який потрапив у ЗМІ є особистою перепискою.

Про це розповів агент румунського спеціаліста Аркадій Запорожану.

"Це була особиста переписка між ним і (президентом" Динамо) Ігорем Михайловичем Суркісом. Ця розмова була ще в суботу. Будемо з'ясовувати, як це потрапило в пресу. Якщо хтось захоче побачити, то я все можу показати. У нас завтра о 9:30 літак на Київ. Луческу - головний тренер Динамо.

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Цим листом він хотів показати, що він не тримається за крісло тренера. Він хотів показати, що не заради грошей прийшов. Якщо його прихід може перешкодити Динамо, то він спокійно піде. Імідж клубу набагато дорожче", - сказав Запорожану.