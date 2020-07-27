Луческу підтвердив розірвання контракту з Динамо

Румунський тренер Мірча Луческу відмовитися від роботи в Динамо, яке очолив 4 дні тому.

Про це розповів сам тренер.

"На жаль, я вирішив відмовитися від можливої ​​співпраці з Динамо.

Вдячний сім'ї Суркісів за надану довіру і зроблену пропозицію. Але я не зможу працювати в атмосфері ворожості, особливо з боку ультрас, чия підтримка так потрібна команді.

Я ніколи не був боягузом, брав спортивні виклики. Як доказ - переходи з Галатасарая в Бешикташ або з бухарестського Динамо в Рапід. Фани цих клубів теж мають серйозну ворожнечу. Але вони змогли мене прийняти з розпростертими обіймами. Мені вдалося з їхньою підтримкою виграти титули в цих країнах.

Я не можу прийняти своїх шанувальників, які діють проти інтересів клубу. Думаю, прийшов час змін, що викликало б конкуренцію, ентузіазм, мотивацію, повернуло б команду на рівень, який диктують традиції і історія клубу.

Мій перехід в Динамо не має ніякого відношення до зарплати. Гроші - останнє, що мене цікавило.

Я хотів повернутися в футбол, в Україні, де я отримував величезне задоволення. Знову потрапити в цю атмосферу непередбачуваного і хвилюючого футболу. Я зробив це з ентузіазмом і впевненістю в потенціалі молодих українських футболістів, багато з яких грають за збірні.

Я хотів змагатися, як і багато років тому, щоб пустити струм по трибунах. Україна на це заслуговує", - сказав Луческу.