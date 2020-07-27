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Луческу не збирається повертатися в Україну

Сьогодні 18:21 951 0
Мірча Луческу не хоче тренувати Динамо
Луческу не збирається повертатися в Україну
#Луческу, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Мірча Луческу імовірно не буде працювати головним тренером київського Динамо.

Про це повідомляють Druzi Dynamo.

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"За наявною у нас інформацією Луческу з великою часткою ймовірності не повернеться в Україну. Ми ще не віримо своєму щастю, як не до кінця вірили в те, що Луческу призначать, коли першими давали ту новину. Але схоже, що реакція ультрас і небайдужих уболівальників подіяла. Вони відстояли честь клубу, в той час як керівництво продемонструвало повну відсутність уявлення про це", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Луческу розірвав контракт з Динамо.

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