Луческу не збирається повертатися в Україну

Мірча Луческу імовірно не буде працювати головним тренером київського Динамо.

Про це повідомляють Druzi Dynamo.

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"За наявною у нас інформацією Луческу з великою часткою ймовірності не повернеться в Україну. Ми ще не віримо своєму щастю, як не до кінця вірили в те, що Луческу призначать, коли першими давали ту новину. Але схоже, що реакція ультрас і небайдужих уболівальників подіяла. Вони відстояли честь клубу, в той час як керівництво продемонструвало повну відсутність уявлення про це", - йдеться у повідомленні.