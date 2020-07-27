Суркіс вмовляє Луческу залишитися у Динамо – Циганик

Президент Динамо Ігор Суркіс намагається втримати нового головного тренера киян Мірчу Луческу.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик у програмі Циганик LIVE.

"На 18:11 сьогоднішнього дня офіційного рішення про те, що Луческу пішов з Динамо немає. У ці хвилини проходить розмова між Луческу і Суркісом про те, як далі будуть розвиватися події.

Важливо: Луческу підтвердив розірвання контракту з Динамо

Луческу підтвердив мені інформацію, яка з'явилася в румунських ЗМІ. Але це не остаточне рішення. Остаточне рішення буде прийнято після розмови з Суркісом.

Луческу вважає, що тиск останніх днів не адекватний, а мотивація його роботи в Динамо виключно професійна", - сказав Циганик.