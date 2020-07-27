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Собуцький: Є 4 клуби, яких не хочуть бачити в УПЛ

Сьогодні 10:41 1922 0
Собуцький розповів про арбітраж у Першій лізі
Собуцький: Є 4 клуби, яких не хочуть бачити в УПЛ
#Собуцький

Джерело - Чемпіон.

Почесний президент волочиського Агробізнесу Олег Собуцький, який довічно відлучений від футболу, має інсайд щодо незаконних вказівок арбітрам.

Про це заявив сам менеджер.

"Є двоє суддів з двох різних областей. Вони розповідають, що минулого тижня збирали їх і сказали, що є 4 клуби, яких не хочуть бачити в УПЛ. І нас у тому числі. Для чого це Лучі?.. Мабуть, йдеться про гроші.

Бо перед матчем з Гірник-Спортом, а у нас є відповідні дані, 4 футболісти [нашої команди] мали отримати жовті картки, щоб не грати в матчі з Минаєм", - сказав Собуцький.

Відзначимо, що Собуцький готує апеляцію на вердикт КДК УАФ.

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