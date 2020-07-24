Собуцький готує апеляцію на рішення УАФ

Президент Агробізнесу Олег Собуцький не згодний із рішенням Української асоціації футболу довічно відсторонити його від футболу через побиття арбітра Юрія Іванова.

Про це розповів сам функціонер.

"Будемо подавати апеляцію. Але ми ще не отримали рішення.

Актуально: Собуцький: Вже продали місця на цю Першу лігу

Приїхали люди, ветерани АТО. Спочатку ми не хотіли вплутувати політику. Але арбітри образили ветеранів.

Було звернення Асоціації ветеранів АТО. Якби суддя не спровокував, нічого б не сталося", - сказав Собуцький.