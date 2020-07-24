 Собуцький готує апеляцію на рішення УАФ | Футбол | Champion.com.ua
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Собуцький готує апеляцію на рішення УАФ

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Олег Собуцький прокоментував рішення УАФ
Собуцький готує апеляцію на рішення УАФ
#Собуцький

Джерело - footballua.tv.

Президент Агробізнесу Олег Собуцький не згодний із рішенням Української асоціації футболу довічно відсторонити його від футболу через побиття арбітра Юрія Іванова.

Про це розповів сам функціонер.

"Будемо подавати апеляцію. Але ми ще не отримали рішення.

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Приїхали люди, ветерани АТО. Спочатку ми не хотіли вплутувати політику. Але арбітри образили ветеранів.

Було звернення Асоціації ветеранів АТО. Якби суддя не спровокував, нічого б не сталося", - сказав Собуцький.

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