Маркевич: Я неодноразово хотів побити суддю

Після матчу Агробізнес - Минай (0:2) Олег Собуцький не стримався у розмові з головним арбітром матчу Юрієм Івановим.

Про це заявив глава комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич.

"Не стримався. Напевно, щось було, що суддя був побитий, я не знаю. Може, суддя щось сказав. Але потрібно було тримати себе в руках. За всі роки кар'єри я неодноразово хотів побити суддю", - сказав Маркевич.