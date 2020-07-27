 Маркевич: Я неодноразово хотів побити суддю | Футбол | Champion.com.ua
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Маркевич: Я неодноразово хотів побити суддю

Сьогодні 08:08 527 0
Спеціаліст прокоментував скандал із Собуцьким
Маркевич: Я неодноразово хотів побити суддю
#Собуцький, #Маркевич

Джерело - Чемпіон.

Після матчу Агробізнес - Минай (0:2) Олег Собуцький не стримався у розмові з головним арбітром матчу Юрієм Івановим.

Про це заявив глава комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич.

"Не стримався. Напевно, щось було, що суддя був побитий, я не знаю. Може, суддя щось сказав. Але потрібно було тримати себе в руках. За всі роки кар'єри я неодноразово хотів побити суддю", - сказав Маркевич.

Нагадаємо, Собуцького довічно відсторонили від футболу.

Відзначимо, що Собуцький готує апеляцію на вердикт КДК УАФ.

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