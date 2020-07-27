Маркевич: Я неодноразово хотів побити суддю

Джерело - Чемпіон.
Після матчу Агробізнес - Минай (0:2) Олег Собуцький не стримався у розмові з головним арбітром матчу Юрієм Івановим.
Про це заявив глава комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич.
"Не стримався. Напевно, щось було, що суддя був побитий, я не знаю. Може, суддя щось сказав. Але потрібно було тримати себе в руках. За всі роки кар'єри я неодноразово хотів побити суддю", - сказав Маркевич.
Нагадаємо, Собуцького довічно відсторонили від футболу.
Відзначимо, що Собуцький готує апеляцію на вердикт КДК УАФ.