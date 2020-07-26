Президент Барселони: Ми - фаворити Ліги чемпіонів

Джерело - Mundo Deportivo.
Президент Барселони Хосеп Бартомеу вважає свою команду фаворитом нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів.
Про це заявив сам менеджер.
"Так, Барса завжди фаворит будь-якого турніру, в якому грає, і цієї Ліги чемпіонів теж. Особливо з урахуванням духу перемоги і завзяття наших гравців.
Дуже відповідний момент для повернення, щоб ще раз показати талант, амбіції і те, що команда вміє, а саме - добре грати в футбол", - сказав Бартомеу.
Барселона відновить сезон Ліги чемпіонів матчем-відповіддю 1/8 фіналу проти Наполі. Перша гра в Неаполі завершилася внічию 1:1.
Нагадаємо, Барселона готова розлучитися з 12 гравцями.
Раніше Мессі встановив історичний рекорд у Ла-Лізі.