Президент Барселони: Ми - фаворити Ліги чемпіонів

Президент Барселони Хосеп Бартомеу вважає свою команду фаворитом нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів.

Про це заявив сам менеджер.

"Так, Барса завжди фаворит будь-якого турніру, в якому грає, і цієї Ліги чемпіонів теж. Особливо з урахуванням духу перемоги і завзяття наших гравців.

Дуже відповідний момент для повернення, щоб ще раз показати талант, амбіції і те, що команда вміє, а саме - добре грати в футбол", - сказав Бартомеу.