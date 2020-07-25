 Колос - Дніпро 4:1. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Колос - Дніпро 4:1. Огляд матчу

Сьогодні 20:27 1146 0
Матч відвідало 2 915 глядачів
Колос - Дніпро 4:1. Огляд матчу
#Колос, #Дніпро-1, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Колос з Ковалівки здобув перемогу над Дніпром-1 в рамках півфіналу плей-оф УПЛ за можливість зіграти в кваліфікації до Ліги Європи.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга плей-оф
Півфінал, 25 липня

Колос - Дніпро 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 23 Оріховський, 2:0 - 24 Антюх, 2:1 - 48 автогол Волинець, 3:1 - 51 Антюх, 4:1 - 88 Морозко

Стартові склади команд:

Колос: Волинець, Зозуля, Максименко(Парамонов 72), Гавриш, Ємець, Задоя(Петров 53), Оріховський(Костишин 72), Смирний, Антюх, Морозко, Лисенко(Бондаренко 49).

Запасні: Кучеренко, Парамонов, Єфремов, Чорноморець, Петров, Костишин, Вільхамссон, Кожушко, Бондаренко.

Дніпро-1: Кліщук, Адамюк, Сваток, Логінов, Цуріков, Вакулко(Булеца 62), Ді Франко(Кравченко 46), Когут, Хобленко, Супряга, Коркішко(Тейлор 46).

Запасні: Юрчук, Польовий, Лопирьонок, Батагов, Кравченко, Чичиков, Булеца, Ярмолюк, Тейлор.

Жовті картки: Цуріков(6), Морозко(15), Задоя(23), Максименко(35), Ді Франко(44)

Нагадаємо, букмекери назвали фаворитів матчів плей-оф УПЛ.

Повідомляється, що матч Колос - Дніпро-1 відвідало 2 915 глядачів.

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