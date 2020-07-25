Букмекери назвали фаворитів матчів плей-оф УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Фахівці букмекерської компанії Parimatch визначили фаворитів у матчах плей-оф української Прем'єр-ліги, які відбудуться 25 липня.

Так, шанси на успіх в першому півфіналі Колос - Дніпро майже рівні. Перемога Колоса - 2,65. Пермога Дніпро-1 - 2,6. Нічия - 3,4.

Беззаперечним фаворитом другого півфіналу є Олександрія, коефіцієнт на перемогу якої - 1,62. На перемогу Маріуполя - 5,3. Нічия - 4,1.

Нагадаємо, гра Колос - Дніпро-1 розпочнеться о 17:00. Матч Олександрія - Маріуполь - 19:30.