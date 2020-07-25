Джерело - Чемпіон.
Колос і Дніпро-1 зіграють у першому півфіналі плей-оф української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Колос: Волинець, Зозуля, Максименко, Гавриш, Ємець, Задоя, Оріховський, Смирний, Антюх, Морозко, Лисенко.
Запасні: Кучеренко, Парамонов, Єфремов, Чорноморець, Петров, Костишин, Вільхамссон, Кожушко, Бондаренко.
Дніпро-1: Кліщук, Адамюк, Сваток, Логінов, Цуріков, Вакулко, Ді Франко, Когут, Хобленко, Супряга, Коркішко.
Запасні: Юрчук, Польовий, Лопирьонок, Батагов, Кравченко, Чичиков, Булеца, Ярмолюк, Тейлор.
Нагадаємо, Русол відреагував на можливе об’єднання Дніпро-1 та Зорі.