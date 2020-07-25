Олександрія - Маріуполь: третя гра в сезоні

Джерело - Чемпіон.

Олександрія прийматиме Маріуполь у другому матчі плей-оф української Прем'єр-ліги за право зіграти в Лізі Європи.

Сьогоднішня зустріч стане третьою для команд у сезоні 2019/20. Рахунок очних зустрічей - 1:1. Маріуполь вдома переміг Олександрію в 2 турі - 2:1, підопічні Шарана взяли реванш на власному полі в матчі 13 туру. Загалом же, команди 18 разів зустрічалися в офіційних матчах. 5 перемог в Олександрії, 7 - у Маріуполя. 6 матчів завершилися нічиєю.

Матч Олександрія - Колос відбудеться сьогодні, 25 липня. Початок о 19:30. Пряма трансляція на нашому сайті.

Нагадаємо, в першому півфіналі зіграють Колос і Дніпро-1.