Колос - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу плей-оф УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Колос і Дніпро-1 зіграють у першому півфіналі плей-оф української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в суботу, 25 липня. Початок о 17:00. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Колос - Дніпро-1 в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У другом півфіналі Олександрія вдома зіграє з Маріуполем.

Нагадаємо, із 4 учасників плей-оф лише переможець отримає можливість зіграли в кваліфікації Ліги Європи. Переможці півфінальних пар зіграють у фіналі плей-оф, який заплановано на 29 липня.

Зазначимо, переможець плей-оф стане 5-м учасником від України в Єврокубках. Шахтар, як чемпіон України, зіграє в груповому етапі Ліги чемпіонів. Київське Динамо зіграє в кваліфікації чемпіонської ліги. Зоря розпочне свій євросезон з групового етапу Ліги Європи, а Десна зіграє в кваліфікації другого за статусом єврокубку.