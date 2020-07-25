Олександрія - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу плей-оф УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Олександрія вдома зіграє з Маріуполем в другому матчі плей-оф української Прем'єр-ліги за право взяти участь у Лізі Європи.

Матч відбудетьсяу суботу, 25 липня. Початок о 19:30. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Олександрія - Маріуполь наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У першому півфіналі зіграють Колос - Дніпро-1.

Нагадаємо, із 4 учасників плей-оф лише переможець отримає можливість зіграли в кваліфікації Ліги Європи. Переможці півфінальних пар зіграють у фіналі плей-оф, який заплановано на 29 липня.

Зазначимо, переможець плей-оф стане 5-м учасником від України в Єврокубках. Шахтар, як чемпіон України, зіграє в груповому етапі Ліги чемпіонів. Київське Динамо зіграє в кваліфікації чемпіонської ліги. Зоря розпочне свій євросезон з групового етапу Ліги Європи, а Десна зіграє в кваліфікації другого за статусом єврокубку.