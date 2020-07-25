Колос зіграє з Дніпро-1, Олександрія прийме Маріуполь: матчі плей-оф УПЛ до Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 липня, відбудуться півфінальні матчі плей-оф української Прем'єр-ліги за право зіграти в Лізі Європи.

Ковалівський Колос вдома зіграє з Дніпро-1, а Олександрія прийматиме Маріуполь.

Нагадаємо, із 4 учасників плей-оф лише переможець отримає можливість зіграли в кваліфікації Ліги Європи. Переможці півфінальних пар зіграють у фіналі плей-оф, який заплановано на 29 липня.

17:00. Колос - Дніпро-1 (пряма трансляція).

19:30. Олександрія - Маріуполь (пряма трансляція).

Зазначимо, переможець плей-оф стане 5-м учасником від України в Єврокубках. Шахтар, як чемпіон України, зіграє в груповому етапі Ліги чемпіонів. Київське Динамо зіграє в кваліфікації чемпіонської ліги. Зоря розпочне свій євросезон з групового етапу Ліги Європи, а Десна зіграє в кваліфікації другого за статусом єврокубку.